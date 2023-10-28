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عربي-دولي

الإمارات تدعو إلى اجتماع طارىء لمجلس الأمن

Lebanon 24
28-10-2023 | 19:41
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طلبت دولة الإمارات العربية المتحدة، السبت، عقد اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حسبما قالت البعثة الإماراتية الدائمة لدى الأمم المتحدة.
وقالت البعثة، في منشور عبر منصة "إكس": "طلبت دولة الإمارات عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، وذلك في ضوء إعلان إسرائيل عن "توسيع عملياتها البرية" في غزة".
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