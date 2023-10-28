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غارات عنيفة على قطاع غزّة.. سقوط قتلى وجرحى

Lebanon 24
28-10-2023 | 20:00
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شنّ الطيران الإسرائيلي والزوارق الحربية خلال الليل غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، لترتفع حصيلة القتلى إلى نحو 8000 من بينهم 3195 طفلا و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا.
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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الغارات تركزت على شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إلقاء طيران الاحتلال لقنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليا، كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف من المدفعية والزوارق الحربية.
وقصف الطيران الإسرائيلي عدة منازل في جباليا شمالي القطاع، وفي مدينة رفح جنوبا، وحي الشجاعية شرقي غزة.
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