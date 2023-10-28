روسيا تدمّر 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا قبالة القرم

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.

ولم تكشف وزارة الدفاع الروسية في بيان لها عبر تطبيق "تيليغرام" ما إذا كان الهجوم قد أسفر عن أضرار أو خسائر بشرية.

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