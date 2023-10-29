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عربي-دولي

بعيدا من توقعات الزلازل.. العالم الهولندي الشهير يُعلّق على حرب غزة وهذا ما قاله (صور)

Lebanon 24
29-10-2023 | 04:00
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علّق العالم الهولندي فرانك هوغربيتس المثير للجدل على القف العنيف وغير المسبوق الذي شهدة قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، وأبدى رأيه في الأحداث الدائرة هناك، ما فتح جبهة من الانتقادات الحادة ضده.

فقد كتب هوغربيتس تغريدة عبر حسابه في تويتر مرفقة بخريطة لفلسطين، قال فيها: "نسمع اليوم عن القصف الضخم على غزة والغزو البري من قبل إسرائيل. شعب فلسطين ليس لديه كهرباء ولا ماء ولا إنترنت. لقد تم قطعه بالكامل. إنها جريمة حرب ذات أبعاد هائلة ارتكبتها دولة لم تكن على الخريطة عام 1947".
 
 
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حرب انتقادات

وأثارت التغريدة موجة من التعليقات والانتقادات ضده من مؤيدي إسرائيل، فيما أثنى آخرون عليه وعلى موقفه الإنساني وتعاطفه مع سكان القطاع الذي شهد قصفاً عنيفاً منذ السابع من تشرين الأول أدى إلى مقتل أكثر من 7 آلاف إنسان.

إلى ذلك غرّد العالم الهولندي الذي عادة ما تكون منشوراته حول الزلال والكوارث الطبيعية، قائلاً: "قبل أن يصفني أحد بمعادي السامية، وفقاً للعلم، كل الناس ينحدرون من إفريقيا. لقد تطورنا من القرود إلى البشر. لكن الكثير منهم ما زالوا يتصرفون مثل القردة التي تقاتل من أجل الأرض. قبل عام 1947، كان المسلمون واليهود والمسيحيون يعيشون بسلام معاً في فلسطين".
 
 
 
وشهدت التغريدة سجالاً بينه وبين معلقين حول التاريخ والجغرافيا، فيما أبدى آخرون إعجابهم بما كتب، ووقوفه إلى جانب المدنيين وما لحق بهم من دمار وقتل.

يذكر أن العالم الهولندي وهيئة هندسة الكواكب التابعة له توقعت حصول بعض الأنشطة الزلزالية خلال الفترة الماضية، وتسببت تحذيرات هوغربيتس في حالة من الهلع، خاصة بعدما تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها كان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 شباط الماضي (العربية).

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