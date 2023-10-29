بعيدا من توقعات الزلازل.. العالم الهولندي الشهير يُعلّق على حرب غزة وهذا ما قاله (صور)

علّق العالم الهولندي فرانك هوغربيتس المثير للجدل على القف العنيف وغير المسبوق الذي شهدة قطاع غزة يوم الجمعة الماضي، وأبدى رأيه في الأحداث الدائرة هناك، ما فتح جبهة من الانتقادات الحادة ضده.



فقد كتب هوغربيتس تغريدة عبر حسابه في تويتر مرفقة بخريطة لفلسطين، قال فيها: "نسمع اليوم عن القصف الضخم على غزة والغزو البري من قبل إسرائيل. شعب فلسطين ليس لديه كهرباء ولا ماء ولا إنترنت. لقد تم قطعه بالكامل. إنها جريمة حرب ذات أبعاد هائلة ارتكبتها دولة لم تكن على الخريطة عام 1947".

Today we hear about massive bombing of #Gaza and ground invasion by #Israel. The people of #Palestine have no electricity, no water and no internet. It is completely cut off. This is a war crime of immense proportions committed by a "country" that was not on the map in 1947. pic.twitter.com/eIctcQvZPx — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) October 27, 2023 Advertisement

حرب انتقادات



وأثارت التغريدة موجة من التعليقات والانتقادات ضده من مؤيدي إسرائيل، فيما أثنى آخرون عليه وعلى موقفه الإنساني وتعاطفه مع سكان القطاع الذي شهد قصفاً عنيفاً منذ السابع من تشرين الأول أدى إلى مقتل أكثر من 7 آلاف إنسان.



إلى ذلك غرّد العالم الهولندي الذي عادة ما تكون منشوراته حول الزلال والكوارث الطبيعية، قائلاً: "قبل أن يصفني أحد بمعادي السامية، وفقاً للعلم، كل الناس ينحدرون من إفريقيا. لقد تطورنا من القرود إلى البشر. لكن الكثير منهم ما زالوا يتصرفون مثل القردة التي تقاتل من أجل الأرض. قبل عام 1947، كان المسلمون واليهود والمسيحيون يعيشون بسلام معاً في فلسطين".

Before anyone calls me anti-semitic, according to science, all people originate from Africa. We developed from apes to humans. But many still behave like apes fighting for territory. Before 1947, Muslims, Jews and Christians lived peacefully together in Palestine. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) October 27, 2023

وشهدت التغريدة سجالاً بينه وبين معلقين حول التاريخ والجغرافيا، فيما أبدى آخرون إعجابهم بما كتب، ووقوفه إلى جانب المدنيين وما لحق بهم من دمار وقتل.



يذكر أن العالم الهولندي وهيئة هندسة الكواكب التابعة له توقعت حصول بعض الأنشطة الزلزالية خلال الفترة الماضية، وتسببت تحذيرات هوغربيتس في حالة من الهلع، خاصة بعدما تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها كان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 شباط الماضي (العربية).



