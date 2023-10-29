"كابوس يطارد أهل غزّة".. مقابر جماعيّة وعشرات الجثث مجهولة الهويّة!

نشر موقع "الحرة" تقريراً نقلاً عن وكالة "الأسوشيتد برس" تحت عنوان: "مقابر جماعية وجثث لم يطالب بها أحد.. كابوس يطارد أهالي غزة".

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وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين يقولون إن الحرب ضد غزة لا تحرمهم من أحبائهم فحسب، بل تحرمهم أيضاً من طقوس الجنازة التي طالما وفرت للمشيعين بعض الكرامة والخاتمة، وسط الحزن الذي لا يطاق.



وقتلت الغارات الإسرائيلية الكثير من الناس بسرعة كبيرة "لدرجة أن المستشفيات والمشارح اكتظت، مما جعل طقوس الموت العادية مستحيلة"، وفقاً للتقرير.



وقالت وزارة الصحة في غزة إنه منذ 7 تشرين الأول، عندما أطلقت حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" ضد العدو الإسرائيلي، استُشهد أكثر من 8 آلاف فلسطيني.



وأضافت الوزارة أنه من بين الشهداء، لم يتم التعرف على هوية نحو 300 شخص. ومع ذلك، انتشر الخوف، السبت، مع قيام إسرائيل بتوسيع توغلها البري وتكثيف القصف.



وبعد انقطاع خدمة الهاتف الخلوي والإنترنت منذ مساء الجمعة عن غزة، قال عدد قليل ممن تمكنوا من التواصل مع العالم الخارجي إن "الناس لم يعد بإمكانهم الاتصال بسيارات الإسعاف أو معرفة ما إذا كان أحباؤهم الذين يعيشون في مبان مختلفة ما زالوا على قيد الحياة."



ولا يزال ما يقدر بنحو 1700 شخص محاصرين تحت الأنقاض، بحسب أسوشيتد برس، حيث تعرقل الغارات الجوية الإسرائيلية عمال الدفاع المدني وتعرضهم للخطر، وقد استشهد أحدهم خلال مهمة إنقاذ يوم الجمعة.



وأضافت الوكالة أنه في بعض الأحيان يستغرق المسعفون أياما لاستعادة الجثث، "وبحلول ذلك الوقت، غالبا ما تكون الجثث منتفخة ومشوهة للغاية بحيث لا يمكن التعرف عليها".



وقالت إيناس حمدان، مسؤولة الاتصالات في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" في غزة: "إننا نشهد مقتل مئات الأشخاص كل يوم، النظام برمته في غزة منهك، الناس يتعاملون مع الموتى بقدر استطاعتهم".



وأجبر اكتظاظ المقابر العائلات في غزة على نبش الجثث المدفونة منذ فترة طويلة وتعميق الحفر للدفن فيها.



بهذه الطريقة دُفن بلال الحور، الأستاذ في جامعة الأقصى بغزة، مع 25 من أفراد عائلته الذين استشهدوا يوم الجمعة في غارات جوية دمرت منزلهم المكون من 4 طوابق في دير البلح، وفق الوكالة.



وقام نور، شقيق الحور، بحفر المساحات القديمة المخصصة لعائلته في المقبرة المحلية، الجمعة، لاستخدامها في عملية الدفن.



وفي تصريح، قال نور لـ"أسوشيتد برس": "هناك ابن بلال مع زوجته وأولاده، وابنه الأصغر الآخر وبالطبع ابنته التي أنهت المدرسة الثانوية العام الماضي وكان من المفترض أن تصبح طبيبة .. إنا لله وإنا إليه راجعون".



وأجبرت المشارح المكتظة المستشفيات على دفن الأشخاص قبل أن يتمكن أقاربهم من المطالبة بجثثهم. ونقلت الوكالة عن محمد أبو سلمية، مدير عام مستشفى الشفاء، قوله إن حافري القبور وضعوا عشرات الجثث مجهولة الهوية جنبا إلى جنب في ثلمين كبيرين محفورين بالجرافات في مدينة غزة، حيث يوجد الآن 63 و46 جثة على التوالي.