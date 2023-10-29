إسرائيل تكشف رقماً جديداً.. كم بلغ عدد الرهائن المُحتجزين لدى "حماس" في غزة؟

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وأضاف هاغاري أن الضغط العسكري على حماس "يهدف أيضا إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في غزة".وفي تحديث لعدد الرهائن، قال هاغاري إن "الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلات 230 رهينة، بأن أحباءهم محتجزون حالياً في قطاع غزة".ولفت إلى أن الرقم ليس نهائياً، "لأن الجيش يحقق في معلومات جديدة".ولا يشمل العدد أيضاً 4 رهائن تم إطلاق سراحهم، الأم وابنتها جوديث وناتالي رعنان الأسبوع الماضي، والمسنتين يوتشيفيد ليفشيتز ونوريت كوبر، ليل الإثنين.