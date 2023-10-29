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إسرائيل تكشف رقماً جديداً.. كم بلغ عدد الرهائن المُحتجزين لدى "حماس" في غزة؟

Lebanon 24
29-10-2023 | 00:44
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، السبت، أن حصيلة الرهائن المحتجزين لدى حماس منذ أن شنت الأخيرة عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 تشرين الأول الجاري، بلغ 230 رهينة، وفق ما ذكرته "تايمز أوف إسرائيل".
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وأضاف هاغاري أن الضغط العسكري على حماس "يهدف أيضا إلى إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في غزة".

وفي تحديث لعدد الرهائن، قال هاغاري إن "الجيش الإسرائيلي أبلغ عائلات 230 رهينة، بأن أحباءهم محتجزون حالياً في قطاع غزة".

ولفت إلى أن الرقم ليس نهائياً، "لأن الجيش يحقق في معلومات جديدة".
 
ولا يشمل العدد أيضاً 4 رهائن تم إطلاق سراحهم، الأم وابنتها جوديث وناتالي رعنان الأسبوع الماضي، والمسنتين يوتشيفيد ليفشيتز ونوريت كوبر، ليل الإثنين. (الحرة)
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