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عربي-دولي

توّقع نشاطا زلزاليا كبيراً نهاية الشهر.. إليكم جديد العالم الهولندي (صورة)

Lebanon 24
29-10-2023 | 01:22
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حذر عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في تغريدة على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، حيث أعاد التغريد بالنشرة الفلكية التي يصدرها عن طريق الهيئة التي يرأسها SSGEOS، حيث حذر من تقارب قادم لما لا يقل عن 5 اقترانات كوكبية، والتي بدأت يوم الجمعة الماضي وتستمر إلى 30 تشرين الأول، مشيراً إلى أهمية تلك الاقترانات بسبب تقاربها مع اكتمال القمر.
 
 
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كما حذر من الاقتران الرباعي الذي يضم المريخ وعطارد والأرض والمشتري، في خط مستقيم تقريبًا في تلك الفترة التي حددها، وبحسب هوغربيتس، فإن القمر أيضا يقترن مع المشتري وعطارد والمريخ والشمس.

وأشار إلى أن ذلك "يحدث في وقت قصير جدًا وهذا ما يجعل الأمر بالغ الأهمية"، حيث سيتم توليد تيارات كهرومغناطيسية قوية جدًا من خلال هندسة الكواكب والقمر، مما قد "ينتج عنه نشاطًا زلزاليًا كبيرًا حقًا"، بحسب تعبيره.

ولفت إلى يوم 31 تشرين الأول بالتحديد، إلا أنه قال إن توقعاته قد تتقدم أو تتأخر بمقدار يوم، مضيفا: "نحن لا نعرف بالضبط متى ستحدث زلازل أكبر بسبب هذه الهندسة. لكنني أتوقع حوالي 31 من الشهر، أكثر أو أقل يومًا واحدًا.. لكن توقعوا نشاطًا زلزاليًا كبيرا".

واختتم بالقول بأنه "يجب أن ننتظر ونرى كيف تستجيب الأرض.. هذا أسبوع مثير للاهتمام للغاية..كونوا في حالة تأهب إضافي".(العربية)


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