في منشورٍ جديد.. ماذا قالت إبنة صدام حسين عن "حرب غزة"؟

شبهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ما يحدث في قطاع غزة، بالحرب على العراق.



وفي تدوينة لها عبر منصة "إكس"، قالت حسين: "في هذه اللحظات نتذكر الحرب على العراق، وسيناريو مشابه لما حدث سابقا في بغداد ويحدث الآن في غزة".



وأضافت: "نفس الصمت والعجز الدولي، ولا قرار أممي يلتزم به المحتل لوقف آلة الحرب والعدوان على فلسطين".



وختمت تدوينتها بالقول: "رحم الله شهداء غزة الأبطال، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم".

في هذه اللحظات نتذكر الحرب على #العراق، وسيناريو مشابه لما حدث سابقا في #بغداد ويحدث الآن في #غزة، نفس الصمت والعجز الدولي، ولا قرار أممي يلتزم به المحتل لوقف آلة الحرب والعدوان على #فلسطين.

رحم الله شهداء غزة الأبطال، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.#رغد_صدام_حسين — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) October 28, 2023 Advertisement