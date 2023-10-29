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عربي-دولي

في منشورٍ جديد.. ماذا قالت إبنة صدام حسين عن "حرب غزة"؟

Lebanon 24
29-10-2023 | 01:19
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شبهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، ما يحدث في قطاع غزة، بالحرب على العراق.

وفي تدوينة لها عبر منصة "إكس"، قالت حسين: "في هذه اللحظات نتذكر الحرب على العراق، وسيناريو مشابه لما حدث سابقا في بغداد ويحدث الآن في غزة".

وأضافت: "نفس الصمت والعجز الدولي، ولا قرار أممي يلتزم به المحتل لوقف آلة الحرب والعدوان على فلسطين". 

وختمت تدوينتها بالقول: "رحم الله شهداء غزة الأبطال، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم". 
 
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