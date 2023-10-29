في منشورٍ جديد.. ماذا قالت إبنة صدام حسين عن "حرب غزة"؟

في هذه اللحظات نتذكر الحرب على #العراق، وسيناريو مشابه لما حدث سابقا في #بغداد ويحدث الآن في #غزة، نفس الصمت والعجز الدولي، ولا قرار أممي يلتزم به المحتل لوقف آلة الحرب والعدوان على #فلسطين.
رحم الله شهداء غزة الأبطال، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.#رغد_صدام_حسين
— رغد صدام حسين (@RghadSaddam) October 28, 2023
في هذه اللحظات نتذكر الحرب على #العراق، وسيناريو مشابه لما حدث سابقا في #بغداد ويحدث الآن في #غزة، نفس الصمت والعجز الدولي، ولا قرار أممي يلتزم به المحتل لوقف آلة الحرب والعدوان على #فلسطين.
رحم الله شهداء غزة الأبطال، ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.#رغد_صدام_حسين