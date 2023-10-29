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عربي-دولي

تظاهرات حول العالم دعما وتأييدا للفلسطينيين

Lebanon 24
29-10-2023 | 01:28
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تأييدا ودعما للفلسطينيين تشهد العواصم الغربية هذه الأيام تظاهرات ضخمة، وذلك بعد استشهاد الآلاف، خصوصا في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية شرسة في أعقاب الهجوم الكبير الذي نفذته حماس في السابع من تشرين الأول الجاري.
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وأمس السبت، تظاهر الآلاف في لندن وباريس ونيويورك تأييدا للفلسطينيين وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

لندن.. المسيرة من أجل فلسطين
ففي لندن انطلق المتظاهرون من ضفاف نهر التايمز نحو ساحة البرلمان، على مسافة غير بعيدة من ساعة بيغ بن، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وتم حشد أكثر من 1000 شرطي لتأمين التظاهرة التي نظمت بينما تواصل إسرائيل قصف قطاع غزة السبت بعد ليلة من الضربات الكثيفة، في اليوم الثاني والعشرين من الحرب على غزة.

وجاءت تظاهرة السبت في لندن مع بدء الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر الجمعة تكثيف هجومه على قطاع غزة.

ولوّح العديد من المتظاهرين بالأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات من بينها "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، وهو شعار تقول بعض المنظمات اليهودية إنه "معاد للسامية" ويدعو إلى تدمير إسرائيل.

كما حملوا لافتات كُتب عليها "فلسطين حرة" و"غزة، أوقفوا المذبحة"، بينما أطلق بعض المتظاهرين الألعاب النارية.

باريس.. تظاهرة رغم الحظر

في باريس، شارك آلاف الأشخاص في تظاهرة أمس السبت دعما للشعب الفلسطيني، رغم صدور قرار حظر أمني أيده القضاء، وفق مراسلي وكالة فرانس برس.

ومنعت قوة كبيرة من الشرطة موكب المتظاهرين من السير من ساحة دو شاتليه في وسط العاصمة الفرنسية.

وهتف المتظاهرون "غزة، غزة، باريس معك" و"إنها الإنسانية التي تُقتل، أطفال غزة، أطفال فلسطين" و"إسرائيل قاتلة، (الرئيس إيمانويل) ماكرون متواطئ معها".


وتظاهرات في زيوريخ ونيويورك
وفي زيوريخ، بلغ عدد المتظاهرين نحو 7 آلاف، بحسب المنظمين، و"آلافا عدة"، بحسب الشرطة. كان هناك ألفا متظاهر في لوزان، و1800 في جنيف، وأكثر من ألف في برن.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، نزل آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين إلى بروكلين، أكبر منطقة في نيويورك، أمس السبت.

ووصل الحشد الذي انطلق من متحف بروكلين، إلى جسر بروكلين الشهير الذي يربط هذه المنطقة بجزيرة مانهاتن والذي اضطرت الشرطة إلى إغلاقه أمام حركة المرور بسبب الازدحام.

وشهدت مدينة ديترويت أيضا مظاهرة ضخمة مؤيدة للفلسطينيين ومعارضة للهجوم الدموي على غزة، مطالبة بوقف "المجزرة" و"قتل الأطفال".

كما شهدت مدن أوروبية عدة تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، مثل مدينة بيلباو في إقليم الباسك في إسبانيا.

وكذلك الحال في عدد من البلدان، مثل تركيا والأردن إندونيسيا وماليزيا.(سكاي نيوز)

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