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عربي-دولي

موسكو تحبط هجوما أوكرانيا بمسيّرات فوق البحر الأسود والقرم.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-10-2023 | 02:26
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في إطار الحرب الروسية ـ الأوكرانية، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أسقطت 36 طائرة بدون طيار أوكرانية ليل السبت ـ الأحد فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة على تليغرام "ليل التاسع والعشرين من تشرين الأول ، أحبِطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".
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وأضافت "أنظمة الدفاع الجوي المُناوبة دمّرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم".

ولم يصدر تعليق فوري عن السلطات الأوكرانية.

وتزايدت الهجمات الأوكرانية ضد الأراضي الروسية خلال الأشهر الأخيرة في إطار الهجوم المضاد البطيء الذي بدأته كييف في بداية حزيران.

التفاوض لإنهاء الصراع
من جانبه، قال ألكسندر لوكاشينكو، رئيس روسيا البيضاء وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وأوكرانيا عالقتان في طريق مسدود على جبهة الحرب بينهما، مضيفا أنه يتعين على الجانبين الجلوس والتفاوض على إنهاء الصراع.

وقال لوكاشينكو "هناك ما يكفي من المشاكل على الجانبين، وبشكل عام، أصبح الوضع الآن في طريق مسدود بشكل خطير، لا يمكن لأحد أن يفعل أي شيء ويعزز موقفه أو يطوره بشكل كبير"، مضيفاً "إنهم هناك وجها لوجه حتى الموت متحصنين.. الناس يموتون(العربية)".

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