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عربي-دولي

بعد عين الأسد.. فصائل عراقية تستهدف قاعدة التنف الأميركية على الحدود السورية

Lebanon 24
29-10-2023 | 02:33
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في تطور خطير، أكدت فصائل "المقاومة العراقية" استهداف قوات تابعة للجيش الأميركي في قاعدة التنف على الحدود السورية.

وقالت المقاومة في بيانها يوم الجمعة إنها استهدفت القوات الأميركية الموجودة في قاعدة التنف على الحدود السورية العراقية بطائرتين مسيرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر.
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كما استهدفت المقاومة العراقية القوات الأميركية في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار غرب العراق بطائرتين مسيرتين.

وتتواصل الاستهدافات التي تطال الوجود الأميركي في سوريا والتي أصبحت أكثر تواترا في الآونة الأخيرة عبر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على المنشآت الأميركية في العراق وسوريا على حد سواء.

كما تعرّضت في الأيام الأخيرة قواعد عسكرية في العراق تتواجد فيها قوات أميركية لهجمات بمسيرات وصواريخ.(روسيا اليوم)



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