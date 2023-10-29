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صحة

أوكرانيا.. إغلاق مدارس بسبب تفشي التهاب الكبد الوبائي

Lebanon 24
29-10-2023 | 03:01
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قال كبير مسؤولي الصحة العامة في أوكرانيا إن المدارس ستنتقل إلى نظام التعليم عن بعد عبر الإنترنت بدءا من غد الاثنين، في مدينة فينيتسا بوسط أوكرانيا بعد أن أدى تفشي التهاب الكبد الوبائي (ايه) إلى دخول عشرات الأطفال والبالغين المستشفى.

 

وكتب إيهور كوزين، كبير أطباء الصحة العامة على فيسبوك أمس السبت "الشيء الرئيسي الآن هو تحديد بؤرة تفشي المرض والأسباب من أجل وقف انتشار التهاب الكبد الوبائي (ايه) بين السكان في أقرب وقت ممكن".

 
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ووفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن التهاب الكبد الوبائي (ايه) هو مرض شديد العدوى وقصير الأمد يمكن أن ينتشر عن طريق الاتصال الشخصي الوثيق أو تناول طعام أو شراب ملوث.

 

وقال كوزين "حتى الآن، لا يوجد سبب واحد لتفشي المرض".

 

وأضاف "نحن نحلل بؤر الانتشار ونعمل مع السكان، لا سيما لمعرفة دائرة الأشخاص المخالطين". (العربية)

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