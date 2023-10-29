كيف أثرت حرب غزة على أوكرانيا؟ صحيفة روسية تُجيب

قالت صحيفة "أزفيستيا" الروسية إن وسائل الإعلام الغربية خفضت رصدها لمجريات الأحداث في أوكرانيا.



ولفتت الصحيفة إلى ‌أنّ الولايات المتحدة سلمت تل أبيب أسلحة قد تكون مفيدة جدًا للقوات المسلحة الأوكرانية، كما أنها شرعت بتزويدها بذخائر الهجوم المباشر المشترك المعروفة باسم "جدام" وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، ودفعة من سيارات الجيب المدرعة والصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي.

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بالإضافة إلى ذلك، يعتزم البنتاغون إرسال نظامي دفاع جوي من نوع القبة الحديدية إلى إسرائيل، وقد سبق لواشنطن شراء منشآت لحماية السماء في منطقة قاعدتها البحرية في غوام في ميكرونيزيا، والتي ستبقى في الوقت الراهن ملكا للولايات المتحدة، وستتولى إسرائيل دفع الإيجار. في الوقت نفسه، لقي مطلب كييف للحصول على نظام القبة الحديدية منذ فترة طويلة رفضًا مستمرًا من كل من واشنطن وتل أبيب.

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وأكد المسؤولون الغربيون أن الإمدادات إلى إسرائيل لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على مصالح أوكرانيا. وفي هذا الصدد، أوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن المساعدة لكييف ستستمر طالما أن هناك حاجة إليها. كذلك، وعد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جوانا بتعامل الحلف مع الصراعين، قائلاً: "نأمل في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط بسرعة ومواصلة دعم أوكرانيا".

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وأوردت الصحيفة أنه على خلفية الأحداث في الشرق الأوسط، تواجه أوكرانيا صعوبات في تلقي المساعدة المالية. وفي هذا الصدد، يقول وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إن بلاده تواجه صعوبة في تأمين الدعم المالي. وبحسب مارشينكو، فإن الحرب استنزفت قوة الشركاء الغربيين وأرهقتهم لدرجة جعلتهم يرغبون في نسيانها، مستشهدا بالسياق السياسي الداخلي في مختلف البلدان والتغيرات الجيوسياسية كسبب لذلك. ولفتت الصحيفة إلى ‌أنّ الولايات المتحدة سلمت تل أبيب أسلحة قد تكون مفيدة جدًا للقوات المسلحة الأوكرانية، كما أنها شرعت بتزويدها بذخائر الهجوم المباشر المشترك المعروفة باسم "جدام" وقذائف مدفعية عيار 155 ملم، ودفعة من سيارات الجيب المدرعة والصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي.بالإضافة إلى ذلك، يعتزم البنتاغون إرسال نظامي دفاع جوي من نوع القبة الحديدية إلى إسرائيل، وقد سبق لواشنطن شراء منشآت لحماية السماء في منطقة قاعدتها البحرية في غوام في ميكرونيزيا، والتي ستبقى في الوقت الراهن ملكا للولايات المتحدة، وستتولى إسرائيل دفع الإيجار. في الوقت نفسه، لقي مطلب كييف للحصول على نظام القبة الحديدية منذ فترة طويلة رفضًا مستمرًا من كل من واشنطن وتل أبيب.وأكد المسؤولون الغربيون أن الإمدادات إلى إسرائيل لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على مصالح أوكرانيا. وفي هذا الصدد، أوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن المساعدة لكييف ستستمر طالما أن هناك حاجة إليها. كذلك، وعد نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ميرسيا جوانا بتعامل الحلف مع الصراعين، قائلاً: "نأمل في تهدئة الوضع في الشرق الأوسط بسرعة ومواصلة دعم أوكرانيا".وأوردت الصحيفة أنه على خلفية الأحداث في الشرق الأوسط، تواجه أوكرانيا صعوبات في تلقي المساعدة المالية. وفي هذا الصدد، يقول وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إن بلاده تواجه صعوبة في تأمين الدعم المالي. وبحسب مارشينكو، فإن الحرب استنزفت قوة الشركاء الغربيين وأرهقتهم لدرجة جعلتهم يرغبون في نسيانها، مستشهدا بالسياق السياسي الداخلي في مختلف البلدان والتغيرات الجيوسياسية كسبب لذلك.

وفي المؤتمر الصحفي الذي انعقد قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري في لوكسمبورغ أشار رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل إلى عدم طرح الصحفيين سؤالاً واحداً بشأن أوكرانيا. وخلال المفاوضات، لم يتفق المشاركون على الحزمة الموالية من المساعدات لكييف والتي تقدر بحوالي 0.5 مليار يورو. مقابل ذلك زادت بروكسل في حجم الدعم الإنساني لقطاع غزة من 50 مليون يورو إلى 75 مليون يورو.

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وذكرت الصحيفة أن الوضع في الولايات المتحدة صعب للغاية بعد انتقاد الجمهوريين مبادرة جو بايدن بشأن موافقة الكونغرس على حزمة مساعدات مشتركة لأوكرانيا وإسرائيل، في حين أبدى الجمهوريين استعدادلً للموافقة على تقديم المساعدة إلى إسرائيل، أما تخصيص الأموال لكييف فمحل تساؤلات. بخصوص هذا، اتهم السيناتور جيمس فانس البيت الأبيض بمحاولة استخدام "الأطفال الإسرائيليين القتلى" لدعم أوكرانيا. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد تؤدي الخلافات إلى حظر مشروع القانون أو تعديله. ‌‌

ماذا يقول الخبراء عن أهمية إسرائيل وأوكرانيا بالنسبة للولايات المتحدة؟

بخصوص هذا يقول دينيس دينيسوف، الخبير في الجامعة المالية التابعة لحكومة الاتحاد الروسي، إن الغرب سيواصل مساعدة أوكرانيا، معتقدا أن الصراع في الشرق الأوسط يجذب الاهتمام والموارد أيضا، غير أن أوكرانيا تظل الأداة الأكثر أهمية لاحتواء روسيا ومواجهتها.

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وبحسب دينيسوف فمن السذاجة توقع تغير أولويات الغرب بسبب الوضع في إسرائيل رغم خفض المساعدات المالية والعسكرية المخصصة لأوكرانيا. في المقابل، سيتم دعم الجيش الأوكراني على مستوى يمكنه من مواصلة القيام بعملياته العسكرية.

ويستبعد دينيسوف إمكانية تنفيذ هجمات مضادة جديدة، حيث ستتخذ القوات المسلحة الأوكرانية في معظم قطاعات الجبهة موقفًا دفاعيًا، ولكن سيتم الحفاظ على الفعالية القتالية.

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