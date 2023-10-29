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عربي-دولي

زلزالان بقوة 6.3 و5.5 درجات يضربان منطقتين.. العالم الهولندي يصدق من جديد!

Lebanon 24
29-10-2023 | 03:29
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أعلن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، إن زلزالا بلغت شدته 6.3 درجة ضرب منطقة جزر فانواتو، اليوم الأحد. وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 94 كيلومترا.

ومساء أمس السبت، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا قوته 5.5 درجة ضرب كيبولاوان بارات دايا في إندونيسيا. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، وأن مركزه يبعد 375 كيلومترا شمال شرقي كوبانغ في إندونيسيا.
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وكان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس قد حذر في تغريدة على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، حيث أعاد التغريد بالنشرة الفلكية التي يصدرها عن طريق الهيئة التي يرأسها SSGEOS، إذ حذر من تقارب قادم لما لا يقل عن 5 اقترانات كوكبية، والتي بدأت الجمعة وتستمر إلى الغد 30 تشرين الأول، مشيراً إلى أهمية تلك الاقترانات بسبب تقاربها مع اكتمال القمر.

وحذر من الاقتران الرباعي الذي يضم المريخ وعطارد والأرض والمشتري، في خط مستقيم تقريبًا في تلك الفترة التي حددها، وبحسب هوغربيتس، فإن القمر أيضا يقترن مع المشتري وعطارد والمريخ والشمس.

وأشار إلى أن ذلك "يحدث في وقت قصير جدًا، وهذا ما يجعل الأمر بالغ الأهمية"، حيث سيتم توليد تيارات كهرومغناطيسية قوية جدًا من خلال هندسة الكواكب والقمر، مما قد "ينتج عنه نشاط زلزالي كبير حقًا"، بحسب تعبيره.

وأشار إلى يوم 31 تشرين الأول بالتحديد، إلا أنه قال إن توقعاته قد تتقدم أو تتأخر بمقدار يوم، مضيفا: "نحن لا نعرف بالضبط متى ستحدث زلازل أكبر بسبب هذه الهندسة، لكنني أتوقع حوالي 31 من الشهر، أكثر أو أقل يومًا واحدًا.. لكن توقعوا نشاطًا زلزاليًا كبيرا".(العربية)


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