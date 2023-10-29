العلاقات بين تركيا وإسرائيل.. هل تصل إلى حد القطيعة؟

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أرخى القتال الدائر في قطاع غزة بتداعيات واسعة على العلاقات بين تركيا وإسرائيل، ففي الوقت الذي دعا فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تل أبيب بـ"وقف هذا الجنون فورًا"، أمرت الخارجية الإسرائيلية بعودة الممثلين الدبلوماسيين من أنقرة.ويعتقد مراقبون وخبراء في العلاقات الدولية في حديثهم لـ"سكاي نيوز عربية"، أن اتساع نطاق الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، أثرت على مسار التطبيع الراهن بين تركيا وإسرائيل، فمن المتوقع أن يأخذ مدى زمني أكبر مما كان عليه قبل اندلاع الصراع بين إسرائيل وحماس، لكنهم شددوا على أن المصالح العسكرية والاقتصادية بين الجانبين لن تصل إلى "حد القطيعة".ففي غضون الأيام الأخيرة، صعّد الرئيس التركي من حدة خطابه تجاه تطورات الأوضاع في غزة، حيث قال في تجمع ضمّ مئات الآلاف من أنصاره في إسطنبول، أمس السبت، إن بلاده "تقوم بالتحضيرات اللازمة من أجل إعلان إسرائيل مجرمة حرب أمام العالم".وأوضح أردوغان أن إسرائيل انزعجت من تصريحه بأن حماس ليست حركة إرهابية، مضيفًا: "ننتقد إسرائيل لأننا لسنا مدينون لها بعكس الدول الغربية".وأشار إلى أن "الجميع يعلم أن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة سيتم التضحية به عندما يحين الوقت".رد فعل إسرائيلبعد ساعات من تصريحات أردوغان، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن حكومة بلاده أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي على حسابه بمنصة "إكس": "على خلفية التصريحات التركية القاسية، أمرت بعودة الممثلين الدبلوماسيين من تركيا من أجل إعادة تقييم العلاقات الإسرائيلية التركية".كما سبق وأن رفضت تل أبيب تصريحات للرئيس التركي اعتبر فيها حركة حماس بأنها "ليست منظمة إرهابية"، حيث كتب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليؤور حياط عبر إكس: "إسرائيل ترفض بشدة الكلمات القاسية للرئيس التركي بشأن منظمة حماس الإرهابية".من جانبه، أوضح الخبير المتخصص في الشأن التركي، كرم سعيد، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الخطاب التركي فيما يتعلق بتطور الأوضاع في قطاع غزة شهد تحولًا، فبينما كانت تركيا حريصة في بادئ الأمر على تبني خطاب متوازن، وإعلان استعدادها للقيام بدور وساطة بين طرفي الصراع، جاء تصاعد القصف الإسرائيلي دفع أنقرة لتغيير خطابها وتبني لغة أكثر تشددًا تجاه إسرائيل.(سكاي نيوز)