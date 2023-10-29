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مقتل شخص وإصابة آخرين في انفجارات بولاية هندية

Lebanon 24
29-10-2023 | 04:29
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ذكرت وسائل إعلام هندية أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه وأصيب آخرون بعد عدة انفجارات في مركز للمؤتمرات في ولاية كيرالا بجنوب البلاد اليوم الأحد.

 

وأشارت تقارير إلى أن الانفجارات وقعت خلال اجتماع لطائفة "شهود يهوه" المسيحية في مركز للمؤتمرات في كالاماسيري على بعد نحو 10 كيلومترات شمال شرقي كوتشي.

 

وقالت صحيفة "ماثروبيومي" المحلية إن 3 انفجارات على الأقل وقعت داخل قاعة المؤتمرات مما أدى إلى إصابة أكثر من 23 شخصا. 

 

وقال تي.إيه سريكومار، وهو متحدث باسم الطائفة لموقع ماثروبيومي "وقع الانفجار بعد ثوان من تأدية صلاة ضمن فعاليات اليوم. وقع الانفجار الأول في منتصف القاعة. وبعد ثوان، هز انفجاران آخران في وقت واحد جانبي القاعة".

 

ولم يتضح سبب الانفجارات حتى الآن. (سكاي نيوز)

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