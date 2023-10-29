تحذيرات من سيول جديدة تضرب دولة عربية.. وصور بالأقمار الصناعية توثق

نبهت هيئة الأرصاد الجوية المصرية إلى سيول جديدة قد تضرب عدة مناطق في مصر، اليوم الأحد، بعد ظهور صور للأقمار الصناعية توضح ذلك.



وكشفت الهيئة أنه طبقا لآخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، فإن السحب الرعدية تظهر على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ووسط سيناء يصاحبها سقوط الأمطار على فترات متقطعة وقد تصل لحد السيول.

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وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة، وتمتد إلى خليج السويس وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.



وفي الإطار ذاته، أعلنت السلطات المصرية حالة الطوارئ لمواجهة أي سيول متوقعة خاصة بعد السيول التي ضربت مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر جنوب البلاد مساء أمس السب، وأغرقت الطرق بها و قطعت طريقا رئيسيا يربطها بمحافظة قنا.



وقررت المحافظات المصرية المتوقع تعرضها للسيول اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، كما قررت عمل دوريات لمتابعة صيانة مخرات السيول، ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ فرق مواجهة الطوارئ، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق.



وكانت السلطات المصرية قد تلقت بلاغا أمس بتعرض مدينة سفاجا لأمطار غزيرة وسيول خاصة في منطقة الكيلو 85 ما أدى لتعطل الحركة المرورية.(العربية)



