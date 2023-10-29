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الآلاف اقتحموا ونهبوا مستودعات المساعدات.. تحذيرات من فوضى في غزة

Lebanon 24
29-10-2023 | 04:40
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مع تواصل القصف الإسرائيلي العنيف، حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة من "فوضى" بعدما اقتحم الآلاف في غزة مستودعات المساعدات ومراكز التوزيع ويأخذون الطحين والمؤن.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن آلاف الأشخاص اقتحموا مستودعات المساعدات في غزة لأخذ مواد غذائية وغيرها من المواد الأساسية.
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وأوضحت الأونروا أن الآلاف من سكان غزة اقتحموا مستودعات ومراكز توزيع المساعدات التابعة لها واستولوا على الطحين (الدقيق) و"مواد البقاء الأساسية".

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في بيان "هذه علامة مقلقة على أن النظام المدني بدأ في الانهيار بعد 3 أسابيع من الحرب والحصار المشدد على غزة".

وتوقفت إمدادات المساعدات المتجهة إلى غزة منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع الفلسطيني ردا على هجوم دام شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول الجاري.(سكاي نيوز)


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