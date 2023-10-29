في غزة.. "كمينٌ" يستهدف قوة مشاة إسرائيلية!

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أفادت قناة "الميادين"، اليوم الأحد، بأنّ قوة مشاة إسرائيلية وقعت في كمين للمقاومة الفلسطينية في صوفا شرقي رفح في قطاع غزة.وأوضحت القناة أنّ "قوة المشاة الإسرائيلية انسحبت من صوفا بعد اشتباكات عنيفة مع المقاومين، استمرّت لـ3 ساعات".وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "إصابة ضابط في الجيش بجروح خطيرة نتيجة انفجار عبوة شمالي قطاع غزة، وإصابة جندي آخر بجروح، خلال مواجهة مع مسلحين شمالي القطاع".ويأتي ذلك بعد أن فشل الهجوم البري، الذي شنّه العدو الإسرائيلي، أمس السبت، على غزّة عبر 3 محاور، حيث أكّدت حركة "حماس" إيقاع جنود الاحتلال بين قتيلٍ وجريح.وقالت الحركة إنّ العدو وقع في "كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية"، متوقعةً أن يُعيد الاحتلال "محاولة التوغل في غزّة مرّة أخرى".