الانتقادات تجبر نتنياهو على حذف تغريدة "المخابرات"

تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأحد، إلى هجوم واسع النطاق من داخل الحكومة وخارجها، بعدما تملص من أي مسؤولية إزاء الفشل أمام هجوم حركة حماس.

وأجبرت الانتقادات الحادة التي انهالت على نتنياهو على حذف التغريدة التي حمّل فيها قادة أجهزة الاستخبارات مسؤولية الفشل أمام حماس.

وكان نتنياهو كتب على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، أن وكالات الاستخبارات، كانت تقدر بأن حركة حماس مردوعة إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية، وعليه لن تجرؤ على مهاجمة إسرائيل.

وكتب عضو حكومة الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، على منصة "إكس"، صباح اليوم، أنه يعبر عن دعمه للجيش والأجهزة الأمنية.

وطالب رئيس الوزراء بالتراجع عما كتبه في الليل.

ومن ناحيته، نشر زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، شريط فيديو مرافقا لتغريدة على منصة "إكس" يقول فيه إن مسؤولية الفشل أمام حماس تقع على نتنياهو لا أجهزة الاستخبارات.

وذكر أن نتنياهو بتصرفه هذا "تجاوز الخطوط الحمراء، فبينما تقاتل القوات حاليا يحاول إلقاء اللوم عليهم

".

ورغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حذف التغريدة التي اتهم فيه أجهزة الاستخبارات بالفشل، إلا أنه لم يظهر أي تحمل للمسؤولية بعد.

وكان نتنياهو عقد مساء أمس، أول مؤتمر صحفي منذ بدء الحرب.

وخلال المؤتمر، رفض نتنياهو تحمل أي جزء من المسؤولية عن الفشل. (سكاي نيوز)