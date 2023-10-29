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القوات الإسرائيلية تطالب بإخلاء فوري لمستشفى القدس.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-10-2023 | 05:31
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أنها تلقت تهديدات شديدة اللهجة من القوات الإسرائيلية بـ"الإخلاء الفوري لمستشفى القدس" في قطاع غزة "كونه سيتم قصفه"
وأضافت الجمعية، في بيان لها، إنه منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدى إلى تدميرها بالكامل.
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وقالت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ "سكاي نيوز عربية": "نشعر بالقلق الشديد على سلامة الطواقم العاملة في مستشفى القدس".

وطالبت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل لحماية الطواقم الطبية بغزة، بعد دعوة إسرائيل إلى الإخلاء الفوري لمستشفى القدس، مشيرة إلى أن 12 ألف نازح موجودون في مستشفى القدس في غزة.

يأتي هذا فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية، في وقت مبكر من اليوم الأحد، بالقرب من أكبر مستشفى في غزة، والذي يكتظ بالمرضى وعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يبحثون عن مأوى.(سكاي نيوز)




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