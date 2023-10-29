بعد كورونا.. استعدوا لظهور مرض خطير أسوأ من كوفيد

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أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ان مسألة ظهور جائحات جديدة في المستقبل، بعد انحسار جائحة كورونا، هي مجرد وقت.وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام، فإن مدير المنظمة العالمية دعا البشر إلى الاستعداد لمواجهة المرض الخطير المقبل دون ذعر أو إهمال، مشيراً إلى أن ما يقلق العلماء حاليا سؤال واحد.. "متى سيحدث هذا؟".وأضاف: "لا يمكن أن نسمح بتكرار أخطاء الماضي. لذلك تتفاوض الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية حاليا. ويجري إعداد اتفاق جديد بشأن الوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، وإدخال تعديلات على اللوائح الصحية".وقد تكون الجائحة المقبلة أسوأ من جائحة كوفيد-19، الذي عانى منه العالم لقرابة 3 سنوات، حيث إن مسبب المرض الجديد سيكون قادرا على المساهمة بنشاط في تقليل عدد سكان العالم.من جانبه، حذر الدكتور فلاديسلاف جيمتشوغوف، أخصائي أمراض المناعة والأمراض المعدية، قائلا: "تطور الميكروبات لم ينته بعد بل هو مستمر ولن يتوقف. وتتجه المجتمعات الميكروبية بأكملها (البكتيريا والفيروسات) إلى حيث تتجه جميع الكائنات الحية - إلى تراكم الأعداد والاستيلاء على مناطق جديدة"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.ومنذ أيام، أعلن هانز كلوغ، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، أنه يستحيل إيقاف ظهور الأوبئة في العالم، ولكن يجب في نفس الوقت أن نكون على استعداد لمواجهتها.(العربية)