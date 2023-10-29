ترامب يسخر من بايدن ويقلّده خلال مؤتمر انتخابي

شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجوما جديدا على الرئيس جو بايدن خلال حدث انتخابي بمدينة نيفادا في ولاية آيوا، بل وقام بتقليد حركات الرئيس ومشيته بطريقة ساخرة، وسط تصفيق مؤيديه.

ترامب (77 عاما) المرشح الرئاسي الرئيسي عن الحزب الجمهوري، انتقد الرئيس الحالي البالغ من العمر 80 عاما، ووصفه بأنه "غير كفء" و"فاسد"، وسخر من أخطائه العامة الأخيرة، مثل الظهور وكأنه تائه على خشبة المسرح بعد الخطب والتعثر على الدرج، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست" New York Post.

وقال ترامب: "لا يستطيع النزول من المسرح.. لا يمكنه الجمع بين جملتين.. لكنه مسؤول عن الحقيبة النووية"، وهي حقيبة تُجهز خصيصا لتخويل استخدام الأسلحة النووية وعادة ما يتم الاحتفاظ بها بالقرب من رئيس أو زعيم دولة نووية في جميع الأوقات.

وأضاف: "بصراحة، لا ينبغي لنا أن نضحك، بل يجب أن نبكي. والحمد لله على وجود عناصر الخدمة السرية لأنهم أمسكوا به وأرشدوه إلى المخرج ".

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وانتقد بايدن لتعثره في عدة مناسبات أثناء صعوده ونزوله من سلالم الطائرة الرئاسية أثناء السفر، قائلا إن الرئيس الأميركي يخرج الآن من سلم الأطفال. واستطلع آراء الجمهور حول تفضيلهم تلقيب بايدن بـ"جو النعسان" أو "جو الملتوي". (العربية)