تقارير تعلن: إسرائيل أوقفت خطة الإجتياح البري لغزة!

ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أوقف خطة الاجتياح البري لقطاع غزة التي بدأها يوم الجمعة الماضي، والاكتفاء بعمليات برية محدودة داخل القطاع.

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وأفادت مصادر أميركية بأن القرار الإسرائيلي بتأجيل الاجتياح الكامل لقطاع غزة والاكتفاء بتنفيذ عدد من العمليات البرية المحدودة داخل القطاع يتماشى مع ما اقترحه وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، على نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أخيراً.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على 450 هدفا لحركة "حماس"، خلال الـ24 ساعة الماضية، في قطاع غزة.

وأشار جيش العدو إلى إنه "تمت الإغارة على مقرات قيادة ومواقع استطلاع ومواقع إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس".



ولفت إلى أنه "في إطار توسيع نشاطات القوات البرية، قامت الطواقم القتالية المشتركة باستهداف خلايا مخربين حاولت استهداف القوات وأخرى خططت لإطلاق قذائف مضادة للدروع"، مشيرًا إلى أن "قواته قامت بتوجيه الطائرات لاستهداف أهداف معادية على الأرض".

ولفت البيان العسكري الإسرائيلي إلى أنه "خلال الليلة السابقة، أصيب ضابط بجروح خطيرة نتيجة سقوط قذيفة هاون، كما أصيب جندي آخر بجروح متوسطة خلال اشتباك مع مخربين في شمال القطاع"، ووفقا له، فقد "تم نقل الجندي والضابط لتلقي العلاج في المستشفى". (سبوتنيك)