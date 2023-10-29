تحذير أممي.. الوضع في غزة يزداد يأساً ساعة بعد ساعة!

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار لوضع حد لـ"كابوس" إراقة الدماء.



وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو "الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة".

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وأبدى أسفه لـ"تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدلاً من إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها".





وقال غوتيريش "العالم يشهد كارثة إنسانية تقع تحت أنظارنا"، مضيفاً "أكثر من مليوني شخص محرومون من مقومات الحياة الأساسية من طعام وماء وملجأ وعناية طبية من غير أن يكون لديهم مكان آمن يذهبون إليه، فيما يتعرضون لقصف متواصل.. أحض كل الذين يتولون مسؤوليات على التراجع عن حافة الهاوية". وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو "الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة".وأبدى أسفه لـ"تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدلاً من إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها".وقال غوتيريش "العالم يشهد كارثة إنسانية تقع تحت أنظارنا"، مضيفاً "أكثر من مليوني شخص محرومون من مقومات الحياة الأساسية من طعام وماء وملجأ وعناية طبية من غير أن يكون لديهم مكان آمن يذهبون إليه، فيما يتعرضون لقصف متواصل.. أحض كل الذين يتولون مسؤوليات على التراجع عن حافة الهاوية".