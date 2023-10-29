السلطات الايرانية ترفض دفن فتاة قطارات الأنفاق بمسقط رأسها!

لم تسمح السلطات الإيرانية بدفن الفتاة الإيرانية، آرميتا كراوند، في مسقط رأسها، بل في العاصمة طهران، وفقاً لمنظمة "هنغاو".



وأوضحت المنظمة الحقوقية، في حديث لـ"الحرة" أنه "لم يسمح بإعادة جثمان، آرميتا كراوند، التي توفيت، السبت، إلى مسقط رأسها في كرمانشاه، بسبب ضغوط من مؤسسات أمنية إيرانية، وبدلا من ذلك، أقيمت جنازتها في طهران".

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ونشرت المنظمة فيديو على أكس، الأحد، يظهر مراسم الجنازة والدفن "في مقبرة بهشت الزهراء" بالعاصمة الإيرانية.

وكانت قد نشرت عائلة الفتاة أن دفن ابنتهم، بعد 28 يوما من العلاج في مستشفى فجر العسكري، سيتم صباح الأحد، في مقبرة "بهشت زهراء" بطهران، بحسب موقع "إيران انترناشونال".





ودخلت الفتاة الإيرانية في غيبوبة بعد مواجهة مع عناصر شرطة في قطارات الأنفاق في طهران، في مطلع تشرين الاول، بسبب ما قيل إنه لانتهاك "قواعد اللباس" في إيران.





