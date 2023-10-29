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عربي-دولي

في جدة.. المحادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدأت

Lebanon 24
29-10-2023 | 08:30
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بدأت اليوم المحادثات بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة جدة السعودية.

وفي بيان، قالت وزارة الخارجية السعودية: "يعلن الميسرون المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد" مع الاتحاد الإفريقي، بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة.
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وأضافت الوزارة أن المحادثات تتركز على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وتحقيق وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة، وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية.
 
 
كما أكد أن المحادثات لن تتناول قضايا ذات طبيعة سياسية.

وأشارت الى انه "باتفاق القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع سيكون الميسرون هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات لترسيخ قواعد السلوك التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين والتي سوف تسترشد بها المحادثات".

كما لفتت إلى أن المحادثات في مدينة جدة تتم بين وفدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع واللذان سيشاركان بالإنابة عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بصفتهم كأعضاء للوفدين.
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