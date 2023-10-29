رغبة مقيتة لصناعة الخراب.. أبو الغيط: إسرائيل سياسة الأرض المحروقة

أشار الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إلى ان إسرائيل تطبق سياسة "الأرض المحروقة" في قطاع غزة لتهجير سكانه بشكل قسري.

وقال أبو الغيط خلال افتتاح أعمال الدورة السادسة من "أسبوع القاهرة للمياه" اليوم إن التاريخ "سيسجل مرة أخرى أن إسرائيل تطبق بلا رحمة "سياسة الأرض المحروقة"، عبر استهدافها المقصود لمحطات المياه والصرف الصحي والمستشفيات في قطاع غزة بأسلحة شديدة التدمير لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري".

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واعتبر أن "شدة التدمير التي لحقت بالمرافق الأساسية تدل على رغبة مقيتة لصناعة الخراب، وجعل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية غير صالحة للحياة، سعيا لتصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوقهم، وعلى حساب دول الجوار".

وأكد أن "إسرائيل تستهدف البنى التحتية الفلسطينية كما فعلت من قبل في جنوب لبنان وسوريا، من دون أي قيود ودون مراعاة لقواعد القانون الدولي الإنساني"، مشيرا إلى أنها "ليست المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل باستخدام المياه كسلاح، فهي لم تكتف بسرقة المياه العربية فحسب، بل استهدفت بشكل ممنهج كل منشآت المياه، لإدراكها بأهمية ذلك المورد الأساسي في الحياة، والاستقرار، والتنمية، ورغبة منها في التضييق على الفلسطينيين، وإبقائهم تحت رحمة العطش، والجوع، والأمراض".