تحت عنوان: "إسرائيل أعلنت "المرحلة الثانية" من الحرب في غزة.. ماذا يعني ذلك؟"، جاء في موقع الحرة:

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بعد إعلان إسرائيل بدء "المرحلة الثانية" من الحرب تزامنا مع إرسال قوات ودبابات إلى غزة، يطرح تساؤل حول ملامح وأمد المعارك المقبلة في القطاع المحاصر، والذي يعاني من القصف المستمر منذ 7 تشرين الاول.ويوضح المحلل السياسي، إيلي نيسان، أن "العمليات تتم بمراحل، بمعنى أن القوات الإسرائيلية الآن اقتربت من جباليا الواقعة في شمال القطاع، وستقوم بالتقدم إلى عمق غزة لاحقا".وبالفعل، وسع الجيش الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين عملياته البرية في غزة، بينما يكثف قصفه الجوي على القطاع، مستهدفا ما يقول إنها أهداف لحماس وبنية تحتية أخرى."حرب طويلة"وأضاف نيسان في حديثه لموقع "الحرة" أن "كل ما تتقدم القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، يتم الانتظار ومن ثم تقييم الأوضاع، خصوصا لناحية محاربة عناصر حماس وإبطال العبوات الناسفة (الألغام)، ومن ثم التقدم".وفي حديثه في مؤتمر صحفي في تل أبيب، السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن الحرب "تدخل مرحلتها الثانية لتدمير قدرات حماس العسكرية وإعادة المختطفين".وأضاف نتانياهو أن المرحلة الأولى من الحرب، التي بدأت بعد هجوم السابع من أكتوبر "كانت عبارة عن حملة جوية واسعة النطاق للسماح لقواتنا البرية بالدخول بأمان قدر الإمكان".وتابع: "لقد قضينا على عدد لا يحصى من القتلة ودمرنا عددا لا يحصى من المقرات والبنية التحتية الإرهابية"، مضيفا: "نحن في البداية فقط".وحول توقيت الإعلان عن المرحلة الثانية، نقل تقرير لموقع "أكسيوس"، عن مسؤولين إسرائيليين أن قرار "توسيع العمليات البرية في غزة اتخذه مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الخميس، بعد أن وصلت المحادثات بشأن احتمال إطلاق سراح الرهائن إلى طريق مسدود"، وفقا لأكسيوس.ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، أن الهدف من الهجوم البري هو "تفكيك" البنية التحتية لحماس و"تدمير" الحركة المسلحة التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة ودول أخرى منظمة إرهابية.ويعتقد نيسان أن التوغل البري "الشامل لن يتم مرة واحدة، بل على مراحل (...) والحرب ستمتد لفترة طويلة، والهدف من المراحل تجنب الخسائر البشرية في صفوف القوات الإسرائيلية، ولذلك الجيش حذر فيما يخص حياة الجنود".ضرب "البنى التحتية" لحماسوأكد نيسان أن "الجيش الإسرائيلي يسعى للوصول إلى عمق غزة، وتحديدا إلى مستشفى الشفاء، حيث تتواجد قيادات حماس والجهاد الإسلامي أسفلها، والهدف القضاء عليهما (...) وقواعد اللعبة تغيرت".وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية في وقت مبكر، الأحد، بالقرب من أكبر مستشفى في غزة، والذي يكتظ بالمرضى وعشرات الآلاف من الفلسطينيين.ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق عندما سئل عن تقارير عن غارات قرب مستشفى الشفاء.ونشر الجيش الإسرائيلي مؤخرا فيديو يظهر ما قال إنها منشآت تابعة لحماس أسفل مستشفى الشفاء.ولا يعرف سوى القليل عن أنفاق حماس والبنية التحتية الأخرى للحركة، ولا يمكن التحقق من هذه المزاعم بشكل مستقل.ورفضت حكومة حماس هذه المزاعم، ووصفتها بأنها "أكاذيب"، وقالت إنها "مقدمة لضرب هذه المنشأة".بدوره، يرى المحلل السياسي، أشرف عكة، أن "المرحلة الثانية التي تم الإعلان عنها تأتي في إطار الاستعداد للتوغل البري الكامل".وقال عكة، في حديثه لموقع "الحرة"، إن "هذه مرحلة جديدة من الحرب (...) وتأتي في إطار عدة مراحل لتطبيق الاجتياح الشامل".وأضاف "عمليا بدأ الاجتياح كفكرة وإعلان، وهو يتم بالتدريج (...) وهناك عمليات قصف مكثف ومتواصل لساعات طويلة في إطار سياسة الأرض المحروقة، حيث تم مسح أحياء بأكملها تمهيدا للمراحل المقبلة".وكرر نتانياهو، السبت، دعوة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين لإخلاء شمال قطاع غزة، حيث تركز إسرائيل هجومها على مخابئ حماس ومنشآت أخرى.لكن الفلسطينيين يقولون إنه لا يوجد مكان آمن، حيث دمرت الغارات أيضا منازل في جنوب القطاع المكتظ بالسكان، وفقا لرويترز.ووزع الجيش الإسرائيلي، السبت، منشورات في شمال غزة تدعو الفلسطينيين إلى التحرك جنوبا، وتعتبر المنطقة "منطقة حرب غير آمنة".وقال الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل أرسلت قوات ودبابات إلى غزة مساء الجمعة، مع التركيز على البنية التحتية، بما في ذلك شبكة الأنفاق الواسعة التي بنتها حماس. ولم يقدم تفاصيل عن حجم الانتشار. (سكاي نيوز)