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عربي-دولي
الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز
Lebanon 24
29-10-2023
|
09:51
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أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.
وبحسب المعلومات فانّ الحدث بدأ بعملية إنزال خلف الخطوط غرب "إيرز" نفذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية.
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واشارت قناة "روسيا اليوم" الى أن "كتائب القسام" قالت إن مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدفة، مؤكدة أنه وبعد انتهاء هذا الحدث، انهمرت قذائف الهاون على "إيرز" ومناطق أخرى في غلاف غزة.
وبعد انتهاء عملية الإنزال ووصول قوة إسناد من الجيش الإسرائيلي قرب "إيرز"، وقع اشتباك مسلح عنيف مجددا قرب السياج الفاصل.
وأعلنت "كتائب القسام" قصف تل أبيب برشقة صاروخية ردا على قتل المدنيين في قطاع غزة.
وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنه من المتوقع أن يتصاعد إطلاق الصواريخ وسط العمليات الموسعة للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث تم الهجوم بالدبابات على 3 محاور ليلة السبت.
من جهتها، أعلنت حركة "حماس" أن هجوم القوات الإسرائيلية فشل، وأن الجيش الإسرائيلي تكبد خسائر فادحة في توغله البري، وأن ما لا يقل عن 6 دبابات إسرائيلية تضررت بصواريخ مضادة للدروع. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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