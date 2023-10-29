الجيش الإسرائيلي يعلن توسيع عملياته البرية في قطاع غزة

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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية وسعت منذ مساء السبت نطاق عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "ابتداء من وقت مبكر من مساء أمس، بدأ الجيش الإسرائيلي بقيادة مجموعات قتالية مشتركة من القوات المدرعة والهندسية والمشاة، نشاطات برية في شمال قطاع غزة".وأضاف: "رصدت قوات الجيش في إطار هذه النشاطات خلايا تخريبية كانت تحاول إطلاق صواريخ مضادة للدروع وقذائف صاروخية، حيث هاجمت القوات هذه الخلايا، كما تم كشف منزل مفخخ وتم قصفه من قبل قواتنا".ووفقا للبيان، فقد "وجه مقاتلو الوحدات المدرعة مروحيات مقاتلة لقصف مبنى استخدمه مقاتلو "حماس" كنقطة التقاء لهم، كما تم تدمير عدة خلايا معادية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدروع باتجاه القوات الإسرائيلية".وأشار إلى أن "طائرة مسيَّرة إسرائيلية استهدفت منزلا مفخخا كان يأوي عددا من مقاتلي حماس، كما تم فتح النار باتجاه مخربين تم رصدهم على خط الشاطئ في منطقة زيكيم داخل أرض قطاع غزة". (روسيا اليوم)