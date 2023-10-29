بعد انذار إسرائيل بقصف مستشفى القدس.. "الصحة العالمية" تحذر: لا يمكن إخلاء مستشفى فيه مرضى

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حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد من أن التقارير عن طلب إسرائيل إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة "مقلقة للغاية".وفي التفاصيل، شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على أن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور "مثيرة للقلق البالغ"، حيث كتب أدهانوم غيبريسوس على منصة "إكس": "تقرير الهلال الأحمر الفلسطيني عن تحذيرات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مثير للقلق البالغ".وأضاف: "نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر.. بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب حماية الرعاية الصحية دائما".وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من المخابرات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة تمهيدا لقصفه. (روسيا اليوم)