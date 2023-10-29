Advertisement

عربي-دولي

بعد انذار إسرائيل بقصف مستشفى القدس.. "الصحة العالمية" تحذر: لا يمكن إخلاء مستشفى فيه مرضى

Lebanon 24
29-10-2023 | 11:35
A-
A+
Doc-P-1124108-638341977693064272.jpg
Doc-P-1124108-638341977693064272.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأحد من أن التقارير عن طلب إسرائيل إخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة "مقلقة للغاية".

وفي التفاصيل، شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على أن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور "مثيرة للقلق البالغ"، حيث كتب أدهانوم غيبريسوس على منصة "إكس": "تقرير الهلال الأحمر الفلسطيني عن تحذيرات بإخلاء مستشفى القدس في غزة مثير للقلق البالغ".
Advertisement

وأضاف: "نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر.. بموجب القانون الإنساني الدولي، يجب حماية الرعاية الصحية دائما".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من المخابرات الإسرائيلية بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس في قطاع غزة تمهيدا لقصفه. (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:01 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:10 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:37 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:18 | 2023-10-29
14:16 | 2023-10-29
14:11 | 2023-10-29
14:00 | 2023-10-29
13:25 | 2023-10-29
13:06 | 2023-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24