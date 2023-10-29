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عربي-دولي

البيت الأبيض: آلاف الفلسطينيين قتلوا خلال العمليات ونؤيّد حماية المدنيين

Lebanon 24
29-10-2023 | 12:51
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قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جاك سوليفان، إن هناك الآلاف من الفلسطينيين قتلوا خلال العمليات في غزة، مؤكدا تأييد حماية المدنيين.

وأضاف سوليفان في تصريح لشبكة سي إن إن، أن الإدارة الأميركية تحدثت إلى الإسرائيليين عن حماية المدنيين، لافتا إلى أن "حماس أخذت رهائن ووضعت المدافع بين المدنيين لكن هذا ليس عذرا ويجب حماية المدنيين".
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وأردف مستشار الأمن القومي الأميركي "نعتقد أن على الإسرائيليين اتخاذ كل الخطوات لحماية المدنيين، وبايدن سيتحدث إلى نتنياهو خلال الساعات المقبلة".

وذكر السؤول الأميركي أن المحادثات حول المفاوضات قائمة واصفا إياها بالصعبة، معتبرا أن حماس ليست واضحة في موضوع إطلاق سراح الرهائن.

إلى ذلك قال سوليفان إن مصر وإسرائيل مستعدتان للسماح بخروج الأميركيين والأجانب من غزة لكن حماس تضع شروطا.

وصرح سوليفان مسترسلا "على نتنياهو مسؤولية السيطرة على المستوطنين الذين يهاجمون العرب في الضفة الغربية، وننتظر أن تكون هناك محاسبة".
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