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عربي-دولي

بريطانيا وفرنسا تؤكدان على أهمية إدخال المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
29-10-2023 | 12:54
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ذكرت الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبرا في مكالمة هاتفية، اليوم الأحد، عن قلقهما فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال متحدث باسم سوناك في بيان "شدد الزعيمان على أهمية إيصال الدعم الإنساني العاجل إلى غزة. واتفقا على العمل معا في الجهود الرامية إلى إيصال الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها وإخراج الرعايا الأجانب".
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وأضاف "عبّر الزعيمان عن قلقهما المشترك إزاء خطر التصعيد في المنطقة، ولاسيما في الضفة الغربية".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر اليوم الأحد، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بسرعة، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار لوضع حد لـ"كابوس" إراقة الدماء.

وقال غوتيريش خلال زيارة إلى العاصمة النيبالية كاتماندو "الوضع في غزة يزداد يأسا ساعة بعد ساعة"، مبديا أسفه لـ"تكثيف إسرائيل عملياتها العسكرية بدلاً من إعلان هدنة إنسانية مدعومة من الأسرة الدولية في ظل حاجة ماسة إليها".
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