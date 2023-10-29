أكثر من 8000 شهيد... الغارات تتكثف على غزة واشتباكات عنيفة بين حماس والجيش الاسرائيلي

قالت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، إن عدد الشهداء في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف، ارتفع إلى 8005 أشخاص، بينهم 3342 طفلا، وذلك منذ السابع من تشرين الأول الجاري.



وأضافت الوزارة أن من بين الشهداء الذين سقطوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة 2062 امرأة و460 مسنا.

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وأعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها يخوضون "اشتباكات عنيفة" مع الجيش الإسرائيلي المتوغل في شمال غرب قطاع غزة.



وقالت الكتائب في بيان إن مقاتليها يخوضون في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب غزة.



وكانت كتائب القسام قد أكدت في بيان سابق أن مقاتليها "يؤكدون استهداف دبابتين للقوات المتوغلة شمال غرب غزة واشتعال النيران فيهما".



وأتى إعلان كتائب القسام عن المواجهات بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي الأحد زيادة عديد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة.



وقال المتحدث باسمه دانيال هغاري خلال إحاطة تلفزيونية "قمنا خلال الليل بزيادة دخول قوات الجيش الإسرائيلي إلى غزة وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك".



في الوقت ذاته، تواصل إسرائيل القصف الجوي والمدفعي المكثّف لقطاع غزة.



ونفذت القوات الإسرائيلية عدة توغلات برية محدودة النطاق داخل القطاع. ويعتبر التوغل الجاري الأطول منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على إسرائيل.

وفي آخر التطورات، تجددت الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في غزة اليوم، وشملت محيط مستشفى القدس.



وفي السياق، قال اتحاد الصليب والهلال إن إسرائيل تصر على إخلاء مستشفى القدس في غزة، مشيراً إلى أن المستشفى يضم أكثر من 12 ألف نازح.

وقبلها، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس، تمهيداً لقصفه. وجاء في بيان الجمعية على "فيسبوك": "منذ ساعات الصباح يشهد محيط مستشفى القدس غارات متواصلة أدت إلى تدميره بالكامل".



يذكر أن إسرائيل أنذرت عدة مرات بقصف مستشفى القدس في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم إن التقارير التي ذكرت أن الهلال الأحمر الفلسطيني تلقى تحذيرات من السلطات الإسرائيلية بإخلاء مستشفى القدس في قطاع غزة على الفور "مثيرة للقلق البالغ". وكتب غيبريسوس على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "نشدد على أن من المستحيل إخلاء مستشفيات مليئة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر".



أعلنت وزارة الداخلية في غزة التابعة لحماس اليوم الأحد سقوط قتلى وجرحى في استهداف القوات الإسرائيلية لحافلة تقل مواطنين جنوب القطاع. وقالت الوزارة في بيان إن الاستهداف الإسرائيلي وقع بشارع جنوب مدينة غزة.



ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة المنهك من حصار مستمر منذ 22 يوما، فيما ارتفعت أعداد ضحايا العمليات الإسرائيلية إلى أكثر من ثمانية آلاف و20 ألف مصاب.

رشقات صاروخية من غزة

وفي السياق، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية جديدة، وذكر مراسل العربية أن صاروخا سقوط في مدينة ريشون لتسيون جنوب تل أبيب.



وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل 20 مسلحا من حماس خرجوا من نفق شمال غزة محاولين تنفيذ هجوم.



وزاد الجيش الإسرائيلي عديد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة، على ما أعلن المتحدث العسكري، الأحد، مع تصعيد إسرائيل الحرب مع حركة حماس.



وقال الجنرال دانيال هغاري "قمنا خلال الليل (السبت الأحد) بزيادة دخول قوات (الجيش الإسرائيلي) إلى غزة وانضمت إلى القوات التي تقاتل هناك"، مضيفا "نزيد تدريجيا العمليات البرية ومدى انتشار قواتنا في قطاع غزة".



وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، أن عدد الرهائن المحتجزين في قطاع غزة يبلغ ما لا يقل عن 230 شخصاً.

عودة الاتصالات والإنترنت تدريجيا

وفيما بدأت خدمة الإنترنت تعود تدريجيا إلى قطاع غزة بعد أن انقطعت، الجمعة، خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن عشرات الأشخاص قتلوا، وأصيب مئات في القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة فجر اليوم الأحد.



وذكرت الوكالة أن هناك العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض. يأتي هذا بينما تواصل الطائرات الإسرائيلية شن حملة قصف عنيف على مناطق مختلفة من قطاع غزة لليلة الثانية على التوالي.