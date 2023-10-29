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عربي-دولي

جنرال إسرائيلي يكشف مدة الحرب... وهذا ما سيحصل مع "حزب الله"!

Lebanon 24
29-10-2023 | 13:25
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نبّه جنرال إسرائيلي سابق من أن الحرب في قطاع غزة قد تستمر لعام أو عام ونصف، متوقعاً أن تشمل "حزب الله".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن الجنرال في الاحتياط غادي شاماني، الرئيس السابق لشعبة العمليات في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أنه من المحتمل جداً أن تكون إسرائيل الآن في حالة حرب لمدة عام أو عام ونصف.
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وأوضح الجنرال الإسرائيلي أنه لا يمكن أن تنتهي الحرب الدائرة الآن من دون تعامل الجيش الإسرائيلي مع "حزب الله" شمالي البلاد، وأن "البديل لذلك سيكون عبارة عن دفع أثمان باهظة للغاية قد تصل إلى حد الخطر الوجودي على إسرائيل"، وفق موقع وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وفي السياق، كشف عدد من ضباط الاحتياط عن شكوك حول عدم صلاحية الدبابات للقيام بمناورة برية في قطاع غزة، حيث عبروا عن غضبهم من سوء عمل الدبابات الإسرائيلية وتردي حالها العسكري.
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