مدعي المحكمة الجنائية يزور معبر رفح ويأمل في زيارة غزة

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وقال كريم خان إنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال.



وأردف خان قائلا "يتعين ألا تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء".



ونقلت رويترز عن مدعي عام الجنائية الدولية قوله إن هناك حقوقا للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني. زار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، يوم الأحد، ونشر مقطعا مصورا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي قائلا فيه إنه يأمل في زيارة قطاع غزة وإسرائيل في أثناء وجوده بالمنطقة.وقال كريم خان إنه يجب عدم تعليق إمدادات الإغاثة للمدنيين بأي شكل من الأشكال.وأردف خان قائلا "يتعين ألا تكون هناك أي عوائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية للأطفال والنساء والرجال المدنيين، فهم أبرياء".ونقلت رويترز عن مدعي عام الجنائية الدولية قوله إن هناك حقوقا للمدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتحقق المحكمة في وقائع بالأراضي الفلسطينية المحتلة منذعام 2021، وتتحرى ارتكاب جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية هناك.



وسبق لخان أن قال إن للمحكمة الجنائية ولاية قضائية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المزعومة خلال هجوم حماس في السابع من أكتوبر في إسرائيل وفي أراضي غزة.