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الآلاف يتظاهرون في أثينا للمطالبة بوضع حد لـ"مجزرة غزة"

Lebanon 24
29-10-2023 | 14:18
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تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص في أثينا، يوم الأحد، للمطالبة بوضع حد لـ"مجزرة" يتعرّض لها الفلسطينيون في قطاع غزة.

وأوردت وكالة الأنباء "أثينا نيوز" أن المتظاهرين أطلقوا عبر مكبرات الصوت هتافات من بينها "نحن نناضل من أجل أن ينعم الناس بالسلام".
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وكذلك هتف متظاهرون "أوقفوا المجزرة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني في غزة".
ووصف المتظاهرون في أثينا إسرائيل بأنها "دولة قاتلة"، ونددوا أيضا بالحكومة اليونانية لامتناعها عن التصويت في الأمم المتحدة الجمعة لصالح وقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.

وفي أثينا، انطلق المتظاهرون في مسيرة إلى السفارة الإسرائيلية في بسيخيكو، إحدى ضواحي العاصمة اليونانية، وفق  "فرانس برس".

ولم يتم الإبلاغ عن أي إخلال خلال التظاهرة.
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