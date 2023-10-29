33 شاحنة مساعدات تعبر من مصر إلى الجانب الفلسطيني

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عبرت 33 شاحنة مساعدات إلى الجانب الفلسطيني من مصر بعد الانتهاء من تفتيشها في معبر العوجة - نيتسانا من خلال السلطات الإسرائيلية.ويعد هذا العدد أكبر دفعة تصل قطاع غزة في يوم واحد منذ بدء إرسال المساعدات السبت 21 تشرين الأول ليصل بذلك إجمالي شاحنات المساعدات التي وصلت فعليا إلى غزة 117 شاحنة من أصل 132 شاحنة أرسلتها السلطات المصرية على سبع دفعات حتى الآن.وعلم "سكاي نيوز" أنه جار إنهاء إجراءات تفتيش باقي الشاحنات المعطلة في معبر العوجة - نيتسانا تمهيدا لتحريكها إلى القطاع.وفي وقت سابق، تم الإعلان على أن إجمالي شاحنات المساعدات التي خرجت من الجانب المصري هو 133 شاحنة، منذ 21 من تشرين الأول حتى الآن.وبسبب إجراءات التفتيش الإسرائيلية المعقدة تستغرق رحلة شاحنات المساعدات نحو 100 كيلو متر بدءا من معبر رفح المصري مرورا بمعبر العوجة أو نيتسانا، وصولا إلى معبر رفح الفلسطيني، الأمر الذي يعوق وصول المساعدات إلى القطاع بوتيرة منتظمة.