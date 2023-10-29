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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يكشف عدد المحتجزين لدى حماس

Lebanon 24
29-10-2023 | 16:28
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أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، يوم الأحد، أن عدد المحتجزين في غزة يبلغ 239 شخصا.

وفي مؤتمر صحافي ،وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري: "ملتزمون بالعمل على تحرير المحتجزين في غزة".
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وكان هغاري قد دعا سكان غزة لإخلاء شمال القطاع قبيل عملية عسكرية وشيكة، مؤكدا ان هدفها القضاء على حماس.

كما أكد السبت دخول قواتِه شمال غزة وتوسيع العمليات البرية في القطاع خلال الليل.

كما أشار في وقت سابق إلى نجاح استهداف قيادات من حماس متورطة في هجمات 7 تشرين الأول.
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