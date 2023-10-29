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عربي-دولي

فيديو يدمي القلوب.. فتاة تبكي والدتها: "ماما ماتت يا عمو"

Lebanon 24
29-10-2023 | 17:32
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"ماما ماتت يا عمو"، كلمات رددتها طفلة فلسطينية تذرف الدموع بعد قتل والدتها، إثر قصف صاروخي عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، لتدوي صرخاتها في كل مكان، بعد أن شاهدت بعينيها مقتل أمها خلال قصف إسرائيلي بلا رحمة أو إنسانية.
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قالت الطفلة في الفيديو:"ماما مات يا عمو، ضربونا بصاروخ"، وأمام الأسئلة التي وجهها لها المراسل توقف لسانها عند جملة واحدة «ماما ماتت يا عمو».
الطفلة أثارت تعاطف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولوا مقطع الفيديو المعروض على قناة "العربية" والذي ظهرت فيه وهي تحتضن أمها وتبكي بحرقة، إذ فقدت منزلها إثر القصف وفقدت والدتها.

ونفذت القوات الإسرائيلية عدة توغلات برية محدودة النطاق داخل القطاع. ويعتبر التوغل الجاري الأطول منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة على إسرائيل.
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