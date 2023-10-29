غارات إسرائيلية مكثّفة على غزّة.. استشهاد وإصابة العشرات

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أوردت وكالة "الأنباء الفلسطينية" أنباء عن استشهاد وإصابة العشرات بغارات إسرائيلية مكثفة تستهدف مناطق مختلفة في قطاع غزة.كما أشارت تقارير إلى قصف عنيف بمحيط مستشفى القدس في القطاع، وقصف جوي ومدفعي بجوار المستشفى التركي في جنوب غزة.وأفاد التلفزيون الفلسطيني عن انقطاع الإنترنت والإتصالات في مناطق شمال قطاع غزة.