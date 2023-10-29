Advertisement

عربي-دولي

غارات إسرائيلية مكثّفة على غزّة.. استشهاد وإصابة العشرات

Lebanon 24
29-10-2023 | 19:30
A-
A+
Doc-P-1124220-638342235200525839.jpg
Doc-P-1124220-638342235200525839.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوردت وكالة "الأنباء الفلسطينية" أنباء عن استشهاد وإصابة العشرات بغارات إسرائيلية مكثفة تستهدف مناطق مختلفة في قطاع غزة.
كما أشارت تقارير إلى قصف عنيف بمحيط مستشفى القدس في القطاع، وقصف جوي ومدفعي بجوار المستشفى التركي في جنوب غزة.
Advertisement
وأفاد التلفزيون الفلسطيني عن انقطاع الإنترنت والإتصالات في مناطق شمال قطاع غزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:25 | 2023-10-30
02:22 | 2023-10-30
02:13 | 2023-10-30
01:59 | 2023-10-30
01:50 | 2023-10-30
01:45 | 2023-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24