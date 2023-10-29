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قصف عنيف يطال محيط مستشفى القدس في غزة

Lebanon 24
29-10-2023 | 20:00
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أفادت وسائل إعلام تابعة لحركة "حماس"، فجر الإثنين، بأن أكثر من 25 غارة إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى القدس بتل الهوا غربي غزة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الجيش الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى الصداقة التركي أيضا.
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وقتل عشرات الفلسطينيين معظمهم من الأطفال، في تجدد لقصف الطائرات الإسرائيلية، مساء الأحد، على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تركز على الشمال والوسط.
ووفقما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، فقد استقبلت المستشفيات 32 قتيلا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلين شمال القطاع.
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