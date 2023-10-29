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عبد اللهيان: لا نريد لهذه الحرب أن تمتدّ

Lebanon 24
29-10-2023 | 20:30
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قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الأحد إن "طهران لا تريد امتداد الحرب في أعقاب هجوم السابع من تشرين الأول الذي نفذه مقاتلو حركة حماس على إسرائيل وأدى إلى مقتل 1400 شخص على الأقل.
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وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قال عبد اللهيان "لا نريد لهذه الحرب أن تمتد".
وتابع قائلا: "هذه هي الحقيقة، لكن فيما يتعلق بهذه العملية التي تسمى طوفان الأقصى، لم يكن هناك أي صلة بتلك المعطيات بين إيران وعملية حماس هذه، لا حكومتي ولا أي جهة من بلدي".
وأضاف: "إن ربط إيران بأي هجوم في المنطقة، إذا تم استهداف المصالح الأميركية، دون تقديم دليل هو أمر خاطئ تماماً".
وأوضح أن "الناس في المنطقة غاضبون وإنهم لا يتلقون أوامر منّا. إنهم يتصرفون حسب مصلحتهم الخاصة. كما أن ما حدث، ما نفذته حماس، كان فلسطينيا تماماً".
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