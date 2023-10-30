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عربي-دولي

إسرائيل تنشر فيديو لقصف استهدف موقعا عسكريا سورياً

Lebanon 24
30-10-2023 | 00:15
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قام الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بنشر فيديو جديد زعم فيه إنه لقصف استهدف بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على حسابه في "إكس": "ردا على عمليات إطلاق من سوريا باتجاه إسرائيل في وقت سابق من يوم الأحد، قصفت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية".
 
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ولم يكشف الجيش مزيدا من التفاصيل حول طبيعة هذه البنية التحتية أو الخسائر التي تسببت بها الضربة، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن مقاتلات إسرائيلية شنت بعد منتصف الليلة غارات على درعا وتحديدا في محيط نوى بريف المحافظة الغربي.
وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 45 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 32 منها جوية و13 برية. (سكاي نيوز)


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