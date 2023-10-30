بعد اقتحام مطار داغستان بسبب طائرة إسرائيلية.. أول تعليق من البيت الأبيض

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دانت الولايات المتحدة ما وصفته بـ"الاحتجاجات المعادية للسامية" التي شهدها مطار في جمهورية داغستان الروسية الأحد بعد أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، حسبما أعلنت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.أدريان واتسون كتبت على موقع "إكس": "تدين الولايات المتحدة بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية في داغستان بروسيا"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه مع المجتمع اليهودي بكامله بينما نشهد تصاعدا عالميا لمعاداة السامية"، وفقما نقلت "فرانس برس".واقتحم المئات من المحتجين المناهضين لإسرائيل مطار محج قلعة الأحد فور وصول طائرة قادمة من إسرائيل، مما اضطر قوات الأمن الروسية إلى إغلاق المطار وتغيير مسار الرحلات الجوية أثناء إبعاد المحتجين.وقالت سلطات الصحة المحلية إن نحو 20 شخصا أصيبوا منهم اثنان في حالة حرجة.وتعد محج قلعة واحدة من عدة مناطق في شمال القوقاز التي تضم جاليات مسلمة كبيرة. (سكاي نيوز)