أوكرانيا تسعى لعقد "قمة سلام" عالمية

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أعلن نائب وزير الخارجية الأوكراني ميكولا توتشيتسكي عزم بلاده على عقد "قمة سلام" عالمية هذا العام بعدما اجتمع ممثلون دوليون في مالطا مطلع الأسبوع، لبحث صيغة السلام التي طرحتها كييف لحربها مع روسيا.وأضاف توتشيتسكي لوكالة "رويترز" أن "هذا الهدف يظل ضروريا وممكنا... لقد تبين أن هناك اهتماما بذلك"، وكشف أن رؤساء دول وحكومات سيحضرون القمة.وقال توتشيتسكي إن اجتماع مالطا بحث خمس نقاط من صيغة طرحها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، العام الماضي، وهي السلامة النووية والأمن الغذائي وأمن الطاقة والإفراج عن السجناء والمبعدين وسلامة الأراضي.وأشار إلى إن جهود أوكرانيا لكسب دول "الجنوب العالمي" لم تتأثر بالمواقف المختلفة إزاء الصراع بين إسرائيل وحماس، رغم أن ذلك قد يزيد من صعوبة تسليط الضوء على أوكرانيا.وتساءل "هل الأحداث العسكرية في أنحاء أخرى من العالم تجعل الأمر أكثر صعوبة؟ بالطبع يمكنها ذلك، لكن هذا دليل آخر على أهمية صيغة الرئيس زيلينسكي، لأنها تتعلق بالسلام".وتسعى أوكرانيا منذ شهور إلى بناء علاقات مع حكومات أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، لكنها وجدت أن دعمها لإسرائيل يتعارض مع مواقف بعض تلك الدول.وأضاف توتشيتسكي أن الصين لم تحضر اجتماع مالطا على الرغم من الجهود التي بذلتها أوكرانيا لإقناع بكين بإرسال ممثل.وقال "الأسباب غير معروفة بالنسبة لي. على ما أذكر، قال المندوب الصيني، لي هوي، في جدة إنه يعتزم الحضور".