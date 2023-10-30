Advertisement

عربي-دولي

ستكون أقرب إلى لبنان وإسرائيل.. قوة تابعة لمشاة البحرية الأميركية تتحرّك باتجاه البحر المتوسط

Lebanon 24
30-10-2023 | 00:24
A-
A+
Doc-P-1124258-638342443424310317.png
Doc-P-1124258-638342443424310317.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتحرك قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأميركية باتجاه شرق البحر المتوسط، وفق ما أكدت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر أميركية.

ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين اثنين، أن الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان"، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها نحو قناة السويس أواخر الأسبوع الماضي.
Advertisement

وقال أحد المسؤولين إن سفينة باتان موجودة حاليا في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تعبر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط قريبا.

ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة لبنان، إذ إن أحد الأدوار النموذجية لوحدة مشاة البحرية هو مساعدة المدنيين على الإخلاء.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال البيت الأبيض إنه سيكون "أمراً غير حكيم وغير مسؤول" عدم التخطيط لإجلاء محتمل للمواطنين الأميركيين من الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل ولبنان، لكن في ذلك الوقت، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي جون كيربي: "لسنا في مرحلة التنفيذ الآن".(العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:25 | 2023-10-30
02:22 | 2023-10-30
02:13 | 2023-10-30
01:59 | 2023-10-30
01:50 | 2023-10-30
01:45 | 2023-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24