ستكون أقرب إلى لبنان وإسرائيل.. قوة تابعة لمشاة البحرية الأميركية تتحرّك باتجاه البحر المتوسط

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تتحرك قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأميركية باتجاه شرق البحر المتوسط، وفق ما أكدت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر أميركية.ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين اثنين، أن الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان"، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها نحو قناة السويس أواخر الأسبوع الماضي.وقال أحد المسؤولين إن سفينة باتان موجودة حاليا في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تعبر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط قريبا.ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة لبنان، إذ إن أحد الأدوار النموذجية لوحدة مشاة البحرية هو مساعدة المدنيين على الإخلاء.ويوم الثلاثاء الماضي، قال البيت الأبيض إنه سيكون "أمراً غير حكيم وغير مسؤول" عدم التخطيط لإجلاء محتمل للمواطنين الأميركيين من الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل ولبنان، لكن في ذلك الوقت، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي جون كيربي: "لسنا في مرحلة التنفيذ الآن".(العربية)