27
o
بيروت
27
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
ستكون أقرب إلى لبنان وإسرائيل.. قوة تابعة لمشاة البحرية الأميركية تتحرّك باتجاه البحر المتوسط
Lebanon 24
30-10-2023
|
00:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتحرك قوة رد سريع تابعة لمشاة البحرية الأميركية باتجاه شرق البحر المتوسط، وفق ما أكدت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مصادر أميركية.
ونقلت "سي إن إن" عن مسؤولين اثنين، أن الوحدة الاستكشافية السادسة والعشرين لمشاة البحرية، على متن السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس باتان"، كانت تعمل في مياه الشرق الأوسط في الأسابيع الأخيرة، لكنها بدأت في شق طريقها نحو قناة السويس أواخر الأسبوع الماضي.
Advertisement
وقال أحد المسؤولين إن سفينة باتان موجودة حاليا في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تعبر إلى شرق البحر الأبيض المتوسط قريبا.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل وحدة مشاة البحرية أقرب إلى لبنان وإسرائيل، حيث دعت الولايات المتحدة مواطنيها إلى مغادرة لبنان، إذ إن أحد الأدوار النموذجية لوحدة مشاة البحرية هو مساعدة المدنيين على الإخلاء.
ويوم الثلاثاء الماضي، قال البيت الأبيض إنه سيكون "أمراً غير حكيم وغير مسؤول" عدم التخطيط لإجلاء محتمل للمواطنين الأميركيين من الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل ولبنان، لكن في ذلك الوقت، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي جون كيربي: "لسنا في مرحلة التنفيذ الآن".(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
29/10/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات تكشف عن حقيقة فيديو السيد نصرالله.. وهذا توقيت تصويره
Lebanon 24
معلومات تكشف عن حقيقة فيديو السيد نصرالله.. وهذا توقيت تصويره
10:10 | 2023-10-29
29/10/2023 10:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الصحافية كريستينا عاصي تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني (صورة)
Lebanon 24
الصحافية كريستينا عاصي تكشف: عصام عبدالله فقد حياته ليُنقذني (صورة)
08:35 | 2023-10-29
29/10/2023 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير في ذمة الله... وداعاً "موسيو أنطوان"
Lebanon 24
ممثل لبناني شهير في ذمة الله... وداعاً "موسيو أنطوان"
15:46 | 2023-10-29
29/10/2023 03:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مطار بيروت.. خطوات احترازية وMEAتحمي اسطولها
Lebanon 24
مطار بيروت.. خطوات احترازية وMEAتحمي اسطولها
06:00 | 2023-10-29
29/10/2023 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:25 | 2023-10-30
في جنين... استشهاد 4 فلسطينيين بمواجهات مع القوات الإسرائيلية
02:22 | 2023-10-30
اقتحموا المطار بحثا عن إسرائيليين.. اعتقال 60 شخصا في داغستان
02:13 | 2023-10-30
"بل أنهيتها".. ترامب: أنا أول رئيس أميركي منذ 72 عاما لم يبدأ حرباً
01:59 | 2023-10-30
الأمم المتحدة تكشف عدد شاحنات المساعدات التي دخلت غزة الأحد
01:50 | 2023-10-30
هجوم الجيش الاسرائيلي البري لا يسير وفق ما تعهد به.. تقرير يكشف
01:45 | 2023-10-30
بسبب شرط إسرائيلي.. تعثر مفاوضات الأسرى في غزة
فيديو
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
تغيير جذري وانقلاب كبير في حياة هذه الأبراج.. إليكم توقعات ماغي فرح لعام 2024 (فيديو)
05:00 | 2023-10-29
30/10/2023 08:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
Lebanon 24
يُقيم منذ أشهر في ميامي ويستمتع على شواطئها.. جنود الاحتياط يسألون: أين ابن نتنياهو؟ (فيديو)
01:37 | 2023-10-24
30/10/2023 08:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
03:00 | 2023-10-21
30/10/2023 08:39:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24