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عربي-دولي

"اهتمت إدارتنا بهذا الأمر".. البيت الأبيض "سعيد" بعودة الإتصالات إلى غزة

Lebanon 24
30-10-2023 | 00:31
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أعرب البيت الأبيض عن ارتياحه لعودة خدمة الاتصالات في قطاع غزة بعد انقطاعها خلال قصف إسرائيلي مكثف الجمعة، وقال إن الإدارة الأميركية عملت على استعادتها.

وشدد البيت الأبيض على أهمية استعادة خدمة الاتصالات في غزة.
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وقال في تغريدة على موقع أكس "يجب أن يكون عمال الإغاثة والمدنيون والصحافيون قادرين على التواصل مع بعضهم البعض ومع بقية العالم. لقد اهتمت إدارتنا بهذا الأمر، وعملت عليه، ويسعدها عودة الاتصالات للعمل مجددا".

وكانت منظمة "نت بلوكس" لمراقبة الشبكات قالت في وقت سابق، الأحد، إن خدمة الإنترنت بدأت تعود تدريجا إلى قطاع غزة الأحد بعد أن انقطعت الجمعة خلال عمليات قصف إسرائيلية مكثفة.

وذكرت "نت بلوكس" عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن "بيانات الشبكة في الوقت الحقيقيّ تُظهر أن الاتصال بالإنترنت  يعود" تدريجا في قطاع غزة. 
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