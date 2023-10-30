الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في درعا رداً على إطلاق صواريخ

Advertisement

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافا عدة في جنوب سوريا ردا على إطلاق صواريخ.وقال الجيش الإسرائيلي "قبل وقت قصير، هاجمت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي منصات انطلقت منها عمليات الإطلاق الصاروخية الليلة الماضية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وأضاف أن الطائرة الإسرائيلية "قصفت بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية".وبحسب هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان نيوز"، استهدفت الغارات مواقع في منطقة درعا في جنوب سوريا مرتبطة بحلفاء لإيران.من جانبه أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الاثنين، أن "الطيران الإسرائيلي استهدف مقرات عسكرية ومستودعات أسلحة بالقرب من الجولان على الحدود السورية الأردنية".وقال "شنت مقاتلات إسرائيلية حوالي الساعة 1:30 (بالتوقيت المحلي) بعد منتصف ليل الأحد الاثنين، غارات جوية على محافظة درعا، وضربت أهدافا عسكرية في محيط مدينة نوى بريف المحافظة الغربي، ودوت انفجارات عنيفة على خلفية الغارات هذه، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية".وذكر المرصد السوري أن إسرائيل استهدفت منطقة تل الجموع العسكرية غربي مدينة نوى بقذائف المدفعية، وذلك ردا على قصف صاروخي نحو الجولان.ووثق المرصد السوري مقتل 14 عنصرا بينهم 4 ضباط، كما أصيب ما لا يقل عن 7 آخرين بجراح بينهم 3 ضباط برتب رفيعة جراء قصف جوي إسرائيلي بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء في 25 أكتوبر، على كتيبة الرادار بمحيط بلدة قرفا، واللواء 12 بمنطقة ازرع بريف درعا الشمالي، والتي طالت مستودعات للصواريخ والسلاح ورادار للدفاعات الجوية، ما أدى لتدميرها.وكانت إسرائيل استهدفت، بأكثر من 7 صواريخ سرية عابدين العسكرية الواقعة بين قريتي عابدين وجملة في منطقة حوض اليرموك في الريف الغربي من محافظة درعا.